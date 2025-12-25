Detienen a influencer por presunta trata de personas

La Fiscalía de Veracruz informó la detención del influencer Jaime Toral, presunto responsable del delito de trata de personas. La captura se realizó la noche del martes en el centro de Zacapoaxtla, Puebla, tras casi dos meses de permanecer prófugo. Un juez dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar. La Fiscalía ofreció hasta 350 mil pesos por información sobre su paradero.

¿Cómo ocurrió la detención de Jaime Toral?

Toral, conocido por su contenido altruista en redes sociales, fue señalado por mantener privada de la libertad a Leticia Gómez, de 62 años, mejor conocida como doña Lety, mientras la obligaba a producir videos para sus canales. La Fiscalía especializada en delitos contra las mujeres imputó al influencer en modalidades de esclavitud, explotación laboral y trabajo o servicio forzado, ocurridos entre septiembre de 2022 y septiembre de 2024 en un domicilio de la colonia Morelos, Veracruz.

La víctima, quien padecía limitaciones físicas, fue obligada a participar en videos que se viralizaron rápidamente y generaron tanto simpatía como polémica en redes sociales. Según testimonios y reportes oficiales, Toral aprovechó la situación para monetizar el contenido, pese a que Gómez se encontraba en condiciones vulnerables. La situación se tornó pública cuando la Guardia Nacional intervino y rescató a doña Lety, quien aseguró haber sido retenida y amarrada por el influencer.

Detalles del caso de trata de personas en Veracruz

Durante el juicio mediático y su cobertura en redes, Toral se defendió alegando que Gómez padecía problemas psiquiátricos y que él la ayudó a recibir atención médica. "Dimos la mano y nos la mordieron. Recordemos que ella se arrastraba por las calles y tras llevarla con varios especialistas logramos que volviera a caminar", declaró en video. Sin embargo, las autoridades han señalado que las acciones del influencer constituyen delitos graves de explotación y trata de personas.

Impacto del caso en la comunidad y redes sociales

El caso ha generado un debate sobre la ética en la creación de contenido digital y la responsabilidad de los influencers al involucrar a personas vulnerables en videos con fines de lucro. Las autoridades de Veracruz continúan con las investigaciones y la preparación de la acusación formal ante un tribunal competente, mientras se espera que Toral enfrente el proceso penal correspondiente.