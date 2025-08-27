Sacrifican panaderías la rentabilidad por consumo

Para los miembros de la industria panadera del País incrementar el consumo de pan entre los mexicanos ha repercutido en la rentabilidad de los comerciantes debido al alza de precio de los insumos.

Este 2025, los mexicanos aumentaron su consumo de pan a 35.7 kilos per cápita por año, desde los 33 kilos que desde 2017 se contabilizaban.

Sin embargo, entre 2022 y 2025, los insumos básicos como las harinas de trigo, leche fresca, mantequilla y huevo reportaron inflaciones de hasta 39 por ciento.

Julián Castañón Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (Canainpa), explicó que ante el incremento en el costo de los insumos, especialmente en el caso de los granos tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, la industria apostó por sostener precios en panes tradicionales, así como reducir sus inversiones en tecnología y modernizar procesos para mantener ventas.

“Los insumos de negocios como las panaderías están afectados por los commodities.

“Suben los insumos, pero nosotros nos tenemos que ajustar, pero menos de lo que sería deseable, y lo que castigamos son procesos de mantenimiento, de modernización, porque o sobrevivimos o evolucionamos, porque el dinero no alcanza para todo”, explicó el directivo en entrevista la semana pasada.

Por ello, actualmente la industria apuesta por una mayor variedad de panes de dulce, además de estilos personalizados, en los que es posible aplicar un mayor precio, que los consumidores están dispuestos a pagar.

Actualmente, en el País se reportan cerca de 55 mil unidades de negocio dedicadas a la panadería.