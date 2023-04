Confirma TEPJF inexistencia de infracciones de Ebrard

"Se considera que los actos denunciados no son susceptibles de actualizar el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña o campaña porque analizados en el contexto integral y fáctico de su realización, no permiten generar indicios suficientes de que afecten la equidad en la contienda", se lee en la sentencia aprobada por unanimidad por la Sala Superior del TEPJF .

CIUDAD DE MÉXICO

En otras resoluciones, los magistrados resolvieron varios recursos vinculados con las elecciones del Estado de México y Coahuila del próximo 4 de junio.

Ante diversas impugnaciones a sentencias del Tribunal Electoral del Estado de México, los magistrados confirmaron la inexistencia de alguna falta del priista Jorge Alberto Osorio, Presidente Municipal de Aculco, por asistir a un acto de la priista Alejandra del Moral en febrero.

En el fallo se señala que presidentes municipales, o algún otro servidor público, pueden asistir en día inhábil a actos políticos públicos sin tener participación protagónica.

En ese contexto y en una sentencia diferente, ante la denuncia de Morena contra el Alcalde de Tepetleoxtoc, el priista Ismael Olivares, quien asistió a un evento en favor de la entonces precandidata del PRI, Alejandra del Moral, en día hábil, se revocó la sentencia del Tribunal local y se ordenó una nueva valoración de pruebas y determinar responsabilidades.

"Se considera fundada la falta de exhaustividad(..) conforme a las constancias se pudo advertir que el evento tuvo una connotación proselitista relativa a la etapa de precampaña, se realizó en un día hábil y conforme a la jurisprudencia de esta sala tal infracción se actualiza por la mera asistencia del servidor público", se lee en la sentencia.

Los cinco magistrados presentes en la sesión de la Sala Superior, Felipe de la Mata y José Luis Vargas no asistieron, confirmaron el rechazo al registro de dos candidaturas independientes a la Gubernatura de Coahuila.

Los aspirantes Roberto Quezada Aguayo y José Cristóbal Cervantes Herrera no alcanzaron el 1.5 por ciento de apoyos de ciudadanos de la lista nominal de electores, equivalentes a 34 mil 462 firmas, pues en validaron 107 y 598 apoyos, respectivamente.

En el caso de Quezada Aguayo se hizo notar que además de la falta de apoyos, incumplió con algunas obligaciones vinculadas a la fiscalización de su actividad pública.

Piden diálogo en defensa de derechos

La magistrada Mónica Soto celebró que personas favorecidas con acciones afirmativas impulsadas por el TEPJF se manifestaran ayer en la Cámara de Diputados en favor de mantenerlas, frente al intento de eliminarlas con la reforma constitucional que se analiza en San Lázaro.

"Yo creo que la lucha no es si el Tribunal se toca o se no toca. Yo creo que lo que no podemos tocar son los avances en el ejercicio de los derechos ya reconocidos por este Tribunal y también reconocidos en ley por las diputadas y los diputados", expresó la magistrada en la sesión del pleno de la Sala Superior.

La situación de ayer en el debate, dijo, es parte de lo que me haría irme con la satisfacción de contribuir, en las competencias que hasta hoy tenemos, para tener una integración paritaria, representativa y diversa de lo que es el Congreso.

"Hoy hay paridad y hoy están ahí dando el debate quienes son o han sido, por supuesto, y no quiero decir la palabra beneficiada, sino reconocidos y reconocidas por las acciones afirmativas, que son un instrumento que nos ha llevado siempre a lo que es la meta, que es lograr una igualdad real en México y en la representación y en el ejercicio pleno de los derechos de todas y todos y todes los mexicanos", agregó.

La magistrada Soto dijo que aún falta por hacer en este campo y celebró que el debate se dé "donde se tiene que dar", en la Cámara de Diputados.

La magistrada insistió en que con base en el diálogo entre instituciones y poderes se tiene que avanzar y agradeció el acercamiento que tuvo la Junta de Coordinación Política con los magistrados en días recientes, para hablar del tema y la reforma que se aborda en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Soto explicó que hacía su pronunciamiento sobre este tema hoy debatido en el Congreso, para sumarse a posicionamientos públicos en ese tema del magistrado presidente Reyes Rodríguez y de los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y la magistrada Janine Otálora.