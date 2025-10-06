Inegi inicia Encuesta Intercensal 2025 para recopilar datos sociodemográficos

Entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre, más de 44 mil personas entrevistadoras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) visitarán alrededor de 7 millones de viviendas en todo el país para levanta la Encuesta Intercensal 2025.

Este ejercicio estadístico se realiza a la mitad del periodo entre los Censos de Población y Vivienda de 2020 y 2030. La encuesta permitirá generar datos actualizados y mantener la continuidad histórica en el análisis sociodemográfico del país.

Lo anterior permitirá obtener información sobre las condiciones de vida de las y los mexicanos y las características de las viviendas. Además, será posible hacer estimaciones con desagregación geográfica, municipal y para las localidades de 50 mil habitantes y más.

La Encuesta se realizará principalmente mediante entrevistas cara a cara con dispositivos móviles. Algunas viviendas recibirán una carta-invitación para responder el cuestionario por internet o por teléfono, con las instrucciones para ello.

Quien puede responder el cuestionario es la jefa o el jefe de la vivienda, su cónyuge o pareja, o alguna persona de 18 años y más que resida en la vivienda y conozca las características de esta y de sus ocupantes.

La información que se recabe en la Encuesta será clave para la planeación, organización y ejecución de políticas públicas en los ámbitos federal, estatal y municipal. Además, al brindar insumos valiosos para la toma de decisiones y el análisis de la dinámica poblacional, contribuirá a fortalecer los sectores público, social, privado y académico.

La Encuesta también permitirá conocer con mayor precisión las características sociodemográficas del país en el periodo posterior a la pandemia de la COVID-19 y al Censo de Población y Vivienda 2020.

Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 estarán disponibles en septiembre de 2026. Se difundirán por medio de tabulados, publicaciones y aplicaciones informáticas en el portal del Inegi. Asimismo, los microdatos anonimizados se pondrán a disposición de las personas usuarias para consulta especializada.