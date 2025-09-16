Relanza INE estrategia para voto en el exterior

Ante los bajos números de credencialización en el extranjero, el INE relanzará su estrategia para emitir la credencial de elector a mexicanos en otros países.

En la actualidad, de mexicanos residentes en el exterior sólo un millón 634 mil 632 cuentan con una credencial para votar, pese a que se calcula que la mayoría de los 12 millones de paisanos tiene más de 18 años.

La Estrategia Integral de Promoción Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 2025-2027 indica que se focalizará en cuatro ciudades: Los Ángeles, Dallas, Chicago y Houston, donde se concentra 38.8 de los connacionales.

De acuerdo con el plan, la intención es lograr que en 2027 también se eleve el número de personas que aparece en la Lista Nominal, pues actualmente del millón 634 mil 632 paisanos con credencial de elector, sólo 765 mil 328 "activaron" su plástico, condición para poder votar.

El INE afirma que en el contexto actual, las acciones de información y promoción enfrentan nuevos retos y oportunidades.

"Por un lado, el volumen y las características de la población mexicana en el exterior, así como la diversificación de las modalidades de votación y de los cargos de elección, como es el caso de las personas juzgadoras, que requieren difundir procedimientos diferenciados considerando los distintos perfiles.

"Por otro, las dinámicas migratorias y políticas implementadas por EU plantean desafíos adicionales para garantizar que, aun ante escenarios internacionales políticos o sociales complejos, la ciudadanía esté informada y pueda participar", indica el diagnóstico.

La estrategia llevará el eslogan "Mi INE es mi voz en México" en lo que resta de 2025 y se difundirá en radio, televisión, redes sociales, medios nativos y otras plataformas.



