INE pide detener proceso que afecta su autonomía

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó comparecer como tercero interesado en el procedimiento administrativo iniciado por su Órgano Interno de Control (OIC) contra consejerías y exconsejerías que votaron en 2022 a favor de suspender temporalmente el proceso de revocación de mandato. La medida fue tomada entonces por falta de recursos mientras la Suprema Corte resolvía el tema.

Aunque la queja fue presentada hace casi cuatro años por el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna, el OIC abrió formalmente la investigación hasta este año, lo que generó preocupación dentro del organismo electoral. El INE argumentó que el procedimiento afecta la independencia de criterio con la que deben actuar sus integrantes.

¿Cuál es la reacción del INE?

En un escrito presentado el 20 de noviembre, el Instituto advirtió que la indagatoria puede generar incertidumbre en el ejercicio de sus funciones y poner en riesgo su autonomía constitucional. Señaló que permitir procesos administrativos por decisiones colegiadas podría vulnerar su capacidad para operar sin presiones externas.

El organismo electoral destacó que busca evitar daños irreparables en el adecuado desarrollo de la función electoral, cuya integridad es esencial para la vida democrática del país. Sostuvo que la independencia de sus consejerías es un elemento indispensable para garantizar procesos imparciales.

¿Qué dice Dania Ravel sobre la situación?

La consejera Dania Ravel respaldó públicamente la posición institucional y subrayó que defender la autonomía del INE es una responsabilidad democrática. Afirmó que las decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones no deben convertirse en motivo de investigaciones que inhiban la labor electoral ni deterioren la confianza ciudadana.