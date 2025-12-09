Pide el INE ajustes para elección judicial

El Instituto Nacional Electoral (INE) señaló la necesidad de realizar ajustes legales, técnicos y operativos para garantizar el correcto desarrollo de la segunda mitad de la elección judicial, que se llevará a cabo de manera concurrente con la renovación de 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados en 2027. La advertencia se detalla en el Informe final de la evaluación integral del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, donde se identificaron áreas de oportunidad a partir de la experiencia del proceso previo.

¿Qué ajustes propone el INE para la elección judicial?

Entre los principales retos detectados, el INE mencionó que el cómputo simultáneo de los votos judiciales y legislativos podría generar sobrecarga operativa y riesgo de errores. Por ello, se sugiere implementar un modelo escalonado o secuencial que permita contar los sufragios de manera diferenciada, reduciendo la presión sobre el personal electoral y optimizando el uso de recursos.

Retos en la infraestructura para las casillas electorales

Asimismo, se identificó que la infraestructura y los espacios para la instalación de casillas serán un desafío. Las vocalías ejecutivas indicaron que en algunos distritos el espacio físico es insuficiente para instalar casillas para ambos procesos, lo que requiere planear con antelación y buscar nuevos lugares donde sea necesario.

Recomendaciones del INE sobre el sistema de cómputos

El INE también recomendó actualizar el sistema de cómputos de votos, ya que la versión actual podría generar retrasos y problemas al corregir información, lo que afectaría la confianza en los resultados y la duración de las sesiones de conteo. La revisión tecnológica se considera esencial para garantizar eficiencia y transparencia en el proceso electoral.