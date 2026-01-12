Presentan propuestas para reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- Nueve de los once consejeros que integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral 241 propuestas a tomar en cuenta antes de entregar la iniciativa ante el Congreso. Entre los temas que destacaron está apegar el presupuesto del instituto a Producto Interno Bruto (PIB) para evitar recortes "con base en criterios que no son técnicos ni operativos"; mover la elección judicial de fecha, vetar el secreto ministerial de sus acciones de fiscalización y mantener la representación política en el Poder Legislativo, a través de los legisladores de representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales.

¿Qué propone el INE para la reforma electoral?

En su intervención, la consejera Carla Humphrey destacó que los recursos que recibe el INE son insuficientes y muchas veces los ajustes al gasto ponen en riesgo los derechos de la ciudadanía y de preservación de los principios democráticos y electorales en México.

Por su parte, el consejero Martín Faz dijo que, en ese sentido, una de las propuestas que incluye el documento del INE prevé que el presupuesto del organismo sea dinámico, por ello, que se vincule a los criterios del PIB anual "y que eso impida que haya variaciones presupuestales".

"Sin recursos si hay una afectación a la calidad de la democracia. Debemos preservar que las elecciones sean confiables con el presupuesto necesario", destacó el consejero Arturo Castillo.

Otra de las propuestas que destacaron en la presentación del documento fue, como lo adelantó EL UNIVERSAL, vetar en la Constitución el secreto ministerial de las funciones de fiscalización del INE y sancionar a los funcionarios que no colaboren con la información que se les solicita desde el instituto. Uno más, como se adelantó la semana pasada, fue modificar la fecha de la elección judicial.

Detalles sobre el presupuesto del INE y su relación con el PIB

Los consejeros también se posicionaron en favor de mantener el Servicio profesional de cartera electoral y la conservación de la representación plurinominal de la oposición en el Congreso.

"La reforma debe fortalecer la representación política. No puede responder a una sola fuerza política, a un solo bloque, sino a una diversidad de puntos de vista. Y para eso se estableció un principio de proporcionalidad en la reforma de 1977, que debe revisarse, tal vez, pero fortalecerse", señaló el consejero Jaime Rivera.