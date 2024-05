Desafíos del INE en seguridad y casillas en estados de riesgo

A dos semanas de la elección, el INE negocia la instalación de alrededor 150 casillas que podrían estar en riesgo en diversos estados.

El consejero Martín Faz informó que la mayoría de ellas se ubica en Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Morelos, y el problema principal son problemas comunitarios.

Argumentó que hasta el momento no existe una presión directa del crimen organizado para no instalar mesas receptoras de votos.

"Son demandas comunitarias, en su mayoría, que no han sido atendidas o por las presidencias municipales o por los gobiernos locales. En el caso de Chiapas algunos podrían ser por seguridad, pero también lo son por conflictos comunitarios internos", indicó.

-¿Hay amenazas del crimen organizado?, se le preguntó.

"No para la instalación de las casillas, sino por las condiciones de seguridad. Sí hay que decir que no tenemos elementos que apunten a que haya una obstaculización directa a la instalación de casillas por motivos de inseguridad directa o amenazas de grupos de crimen organizado que digan no vamos a dejar instalar casillas, no. Más bien de las condiciones de seguridad", indicó.

Faz afirmó que siguen en negociaciones para que en dichas comunidades se permita la instalación de casillas, y en caso de que no se permita, serán trasladas a comunidades aledañas.





No hay autocomplacencia

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que a dos semanas de la jornada electoral "todo está listo" para garantizar que los ciudadanos emitan su voto.

Sin embargo, reconoció, no hay autocomplacencia, sino el compromiso de fortalecer en los próximos días la organización.

"A poco más de dos semanas de la jornada electoral, prácticamente todo está listo y nos encontramos realizando las actividades que forman parte de la última fase de la etapa de preparación".

"Sin embargo, esto no es motivo para la autocomplacencia, sino para fortalecer la concentración e integración de actividades desde hoy y hasta el día de las elecciones".

"A las candidatas y candidatos quiero expresarles que el sistema nacional de elecciones les garantiza que la competencia política continuará estando soportada por el cumplimiento de los principios rectores de objetividad, legalidad, imparcialidad, independencia, certeza y máxima publicidad. A la población en general deben estar tranquilos y con la confianza de que podrán acudir a ejercer su derecho al voto el próximo 2 de junio en total libertad", añadió.