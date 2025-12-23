Módulos del INE tendrán cierres y horarios especiales

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los más de 800 Módulos de Atención Ciudadana en todo el país suspenderán actividades y operarán con horarios especiales durante el periodo vacacional de Navidad y Año Nuevo, por lo que recomendó a la población verificar fechas y programar con anticipación sus trámites relacionados con la credencial para votar.

¿Cuándo cierran los módulos del INE?

De acuerdo con el organismo, los módulos permanecerán cerrados los días 24 y 25 de diciembre. Además, del 29 de diciembre al 3 de enero se llevará a cabo el periodo vacacional oficial del personal, por lo que tampoco habrá servicio durante esas fechas.

Detalles sobre la atención ciudadana del INE

El INE precisó que la atención a la ciudadanía se reanudará de manera parcial el 26 de diciembre y, de forma regular, a partir del 5 de enero. En tanto, el sistema de citas por internet se mantiene habilitado, pero únicamente permite agendar trámites en los días y horarios disponibles.

Recomendaciones para agendar citas en el INE

El instituto hizo un llamado a las personas que tengan cita programada a acudir puntualmente en la fecha y hora asignadas, con el fin de aprovechar la capacidad operativa de los módulos y evitar retrasos en la atención.