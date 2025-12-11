Jorge Kahwagi producirá las credenciales del INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) adjudicó a la empresa Cosmocolor S.A. de C.V., propiedad del exdiputado del Partido Verde Jorge Kahwagi, el contrato 2026-2031 para la producción de la nueva credencial para votar, que contará con los elementos de seguridad más avanzados a nivel mundial. La empresa trabajará en conjunto con Icards Solutions S.A. de C.V. y Talleres Gráficos de México.

Detalles del contrato adjudicado a Cosmocolor S.A. de C.V.

Cada credencial tendrá un valor aproximado de 11.80 pesos, y se proyecta que entre junio de 2026 y mayo de 2031 se emitan entre 84.9 y 94.1 millones de credenciales, por lo que el monto total que podría pagar el INE a Cosmocolor ascenderá a mil 110 millones de pesos, sujeto al tipo de cambio del dólar estadounidense.

Características de la nueva credencial para votar

El INE aseguró que el proceso de adjudicación cumplió estrictamente con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES), así como con los principios de transparencia, máxima publicidad y competencia. Con esta adjudicación, el instituto busca garantizar credenciales de alta seguridad, calidad e innovación a precios verificados.

Proyección de emisión de credenciales entre 2026 y 2031

El pasado 7 de agosto, el INE presentó el nuevo modelo de credencial para votar, incorporando microtextos, tintas especiales, códigos QR de alta densidad y componentes táctiles para mejorar la autenticidad del documento y la accesibilidad para personas con discapacidad visual.