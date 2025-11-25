Cierran filas contra los autos eléctricos Chinos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación de Fabricantes de Autopartes de Canadá (APMA) expresó su respaldo a la renovación y modernización del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que este acuerdo es clave para la seguridad económica y la competitividad de la industria automotriz de Norteamérica. La organización señaló que, ante el avance de China en vehículos eléctricos y manufactura avanzada, la región necesita reforzar su integración.

APMA advirtió que la posición de Norteamérica en el mercado automotriz global depende de la cooperación establecida en el T-MEC, la cual deberá fortalecerse para evitar un rezago competitivo. La asociación alertó que un mercado fragmentado podría facilitar que China gane terreno, especialmente en sectores de alto valor agregado como baterías y producción eléctrica.

La organización denunció que los fabricantes chinos, impulsados por subsidios estatales, generan una sobrecapacidad que distorsiona los precios y amenaza las bases industriales de los tres países del tratado. Entre los sectores más afectados se encuentra el subsector de estampado, crucial para el ensamble de vehículos y la fabricación de autopartes.

En su análisis enviado a autoridades comerciales de Estados Unidos, APMA destacó que el clúster Canadá–Estados Unidos en Ontario y Michigan ha sido golpeado por prácticas depredadoras chinas que saturan el mercado con productos por debajo del costo. Este fenómeno compromete la viabilidad de operaciones industriales clave en la región.

El presidente de APMA, Flavio Volpe, subrayó que los fabricantes canadienses y mexicanos son pilares para la competitividad de Estados Unidos. Canadá aporta componentes de alta calidad que mantienen la continuidad operativa de las plantas, mientras que México ofrece capacidad industrial, flexibilidad laboral e integración estratégica para las armadoras globales.

Para enfrentar los desafíos, APMA propuso modernizar el T-MEC mediante la simplificación del cumplimiento de reglas de origen, el apoyo a la transición hacia los vehículos eléctricos, la armonización de sistemas aduaneros digitales y el fortalecimiento del acceso de las pequeñas y medianas empresas a la cadena de suministro. También pidió robustecer los mecanismos de solución de controversias.

Finalmente, la asociación resaltó que el T-MEC ha impulsado una mayor integración regional, aumentos de inversión, mayor contenido regional y más empleo en la industria automotriz norteamericana.