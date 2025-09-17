Destacan la presencia de mujeres en desfile de la Independencia de México

De los alrededor de 16 mil militares que integrarán el contingente castrense, 4 mil serán del sector femenino .

Las mujeres serán incluidas en los batallones operativos como Fuerzas Especiales, Fusileros Paracaidistas, Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata y Fuerzas Navales, todos participantes en tareas de alto impacto contra el crimen organizado.

Las Secretarías de la Defensa Nacional y la Marina destacaron este rubro, en sintonía con la primera vez que una mujer Comandante de las Fuerzas Armadas encabezará este acto.

La columna estará encabezada por el General de División Jesús Leana Ojeda, comandante del Ejército Mexicano desde julio pasado.

En el desfile participarán alrededor 16 mil elementos de Marina, Fuerza Aérea y Defensa, y otros 3 mil de la Guardia Nacional, y esta vez no fueron incluidas militares de otros países.

Para el evento se tiene programada una parada aérea de más de 100 aeronaves y el desfile de unos 600 vehículos y 45 canes.

Las mujeres egresadas del Heroico Colegio Militar, que abrió sus puertas al sector femenino en 2007, están ahora en puestos de mando, aunque principalmente de carácter administrativo.

La meta en los últimos años es formar mujeres mandos en cargos operativos.

"Ya está demostrado que podemos hacer lo mismo que los hombres, cualquier tarea, cualquier misión", dijo la teniente Karla, que está incorporada a la unidad de Fuerzas Especiales, donde recientemente realizó un curso.

El desfile incluye vehículos temáticos para presumir avances del Gobierno Federal, armamento de grueso calibre, equipo aéreo y de apoyo a la población en casos de desastre, que lucen como nuevos.

La Defensa presume la reciente adquisición de vehículos blindados y de transporte, además de equipos de drones.

1/ 15

2/ 15

3/ 15

4/ 15

5/ 15

6/ 15

7/ 15

8/ 15

9/ 15

10/ 15

11/ 15

12/ 15

13/ 15

14/ 15

15/ 15



