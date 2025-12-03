Sheinbaum defiende aumento al salario mínimo

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que el incremento al salario mínimo y la meta de que este alcance el valor de 2.5 canastas básicas no responden a decisiones improvisadas, sino a estudios técnicos y al consenso entre especialistas, empresarios, sindicatos y el Gobierno federal.

¿Cómo se justifica el incremento al salario mínimo?

La mandataria subrayó que las medidas están diseñadas para evitar impactos inflacionarios y mejorar de manera real el poder adquisitivo de los trabajadores. "No impacta en la inflación, entonces no son decisiones de ocurrencias de un día a otro; son decisiones trabajadas. Obviamente, un trabajador diría que quisiera un aumento del 100%, pero eso sí tendría impactos después en la inflación... Por eso son decisiones estudiadas, trabajadas y acordadas", explicó la Presidenta en conferencia matutina.

Acciones del Gobierno para evitar inflación

Sheinbaum señaló que algunos sectores han cuestionado que el aumento salarial pudiera provocar incrementos en productos de la canasta básica, como jitomate o cebolla, pero afirmó que el Gobierno cuenta con instrumentos para evitar que eso ocurra. Entre ellos destacó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), mediante el cual se establecen acuerdos voluntarios con productores y comercializadores.

Recordó que la canasta básica pactada pasó de 945 a 910 pesos, una reducción lograda a partir del convenio firmado entre 2024 y 2025. "Si consideramos que hay 2.5 o 3% de inflación, quiere decir que ahora cuesta menos la canasta básica de lo que costaba hace seis meses", dijo.

Detalles sobre la canasta básica y su reducción

La presidenta enfatizó que estos acuerdos no implican imponer precios, sino construir consensos para mantener estabilidad en los productos esenciales y proteger a quienes menos tienen. "Son instrumentos que usamos de no imposición... acuerdos voluntarios que nos ayudan a que no haya inflación y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida", afirmó.

Sheinbaum destacó además que el programa de vivienda del Infonavit está orientado a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, por lo que los incrementos salariales tendrán un impacto directo en su capacidad para acceder a una vivienda digna.