Entra en vigor el incremento al salario mínimo general

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informa que a partir de este día entró en vigor el incremento del 13 por ciento al salario mínimo general y del 5 por ciento en la Zona Libre de la Frontera Norte, por lo que deberán pagarse ya 315.04 y 440.87 pesos respectivamente.

El incremento de la zona general representa 9 mil 582.47 pesos mensuales, mientras que para la Zona Libre de la Frontera Norte es de 13 mil 409.80 pesos mensuales, con lo cual un trabajador mexicano cubre ya dos canastas básicas.

La dependencia expuso en un comunicado que "este ajuste forma parte de la política de recuperación salarial iniciada en 2018, que ha elevado el poder adquisitivo del salario mínimo un 154%, beneficiará a 8.5 millones de personas trabajadoras en 2026".

¿Qué implica el nuevo salario mínimo en México?

Este incremento, resaltó, representa un paso más hacia el cumplimiento del compromiso número 56 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de que la recuperación salarial al finalizar el sexenio permita que las personas trabajadoras que perciban un salario mínimo puedan adquirir 2.5 canastas básicas para la cobertura de sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

De esta manera, se presentó, en el primer año de la actual administración, un incremento del 12%, que se suma al 13% de este año. La STPS subrayó que en los gobiernos humanistas se ha permitido que 6.6 millones de personas dejaran la pobreza entre 2018 y 2024, gracias a esta política de incrementos.

Acciones de la STPS sobre el aumento salarial

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, celebró que este 1 de enero entró en vigor el incremento del 13% al salario mínimo. A través de sus redes sociales, Alcalde Luján aseguró que 2026 será un nuevo año "de aumentos salariales y de justicia social", pues el gobierno de la autodenominada 4T "pone siempre primero el bienestar de los trabajadores".

"Este 1 de enero de 2026 comienza un año más de aumentos salariales y justicia social. Para la Cuarta Transformación, el bienestar de las y los trabajadores es siempre primero ¡A partir de hoy entra en vigor el nuevo Salario Mínimo!", escribió.