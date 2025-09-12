Sheinbaum estima incremento del 12% en salario mínimo en 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el incremento al salario mínimo en 2026 podría rondar el 12 por ciento, similar al aplicado este año.

La Mandataria explicó que el objetivo de su Administración es que, hacia 2030, un salario mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas, frente a las 1.7 que actualmente cubre.

- Para este año fue del 12 por ciento, ¿es algo similar para 2026?, se le preguntó en la mañanera.

"Puede seguir aumentando el mismo porcentaje y llegaríamos a las 2.5 canastas básicas, evidentemente manteniendo la inflación en máximo 4 por ciento. El objetivo es que en el 2030 un salario mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas, en este momento alcanza para comprar 1.7 canastas básicas. Entonces, así está calculado cuánto debe ser el incremento salarial de cada año", respondió.

Subrayó que el proceso se definirá de manera conjunta con representantes de los trabajadores y del sector empresarial.

"Se trabaja conjuntamente tanto con la representación de los trabajadores como con los empleadores, con los empresarios. Ese es el objetivo y lo vamos a alcanzar", aseguró.

Explicó que se buscan aumentos graduales que fortalezcan el poder adquisitivo de los trabajadores, siempre que la inflación se mantenga controlada.

"Entre 2018 y 2025, ya con el 12 por ciento que aumentamos nosotros, el salario mínimo tiene un aumento de 135 por ciento en términos reales. Pasó de 3 mil y poquito a más de 8 mil, 8 mil 600 está ahora el salario mínimo", refirió.

Consideró que el aumento salarial tiene un efecto redistributivo, ya que no solo impacta en el mínimo, sino también en los niveles salariales inmediatamente superiores.