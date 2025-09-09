Creció participación de IP en sector aéreo

La inversión en infraestructura física en el sector aéreo por parte de la Iniciativa Privada (IP) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador registró un incremento de 86.5 por ciento si se compara con el periodo de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Lo anterior dado que el sector privado durante el periodo 2019-2024 canalizó recursos por 60 mil 788.77 millones de pesos, a precios del 2024, contra los 32 mil 596.19 millones de pesos que canalizó en el mandato priista de 2013 al 2018.

Juan Carlos Machorro, experto en Derecho Aeronáutico y Aeroportuario de la firma legal Santamarina y Steta, comentó que los Grupos Aeroportuarios han cumplido con sus planes quinquenales de Desarrollo y sus compromisos de inversión en conservación y mantenimiento.

Así como, dijo, en la edificación de infraestructura de nuevos edificios terminales y pistas en diversos aeropuertos del País, pero principalmente en Cancún, Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta, entre otros.

"No hay que olvidar que después de la pandemia se vino una reactivación mucho más rápida de la industria de lo que se esperaba y eso detonó que se acelera la inversión en aeropuertos en infraestructura aeroportuaria", destacó Machorro.