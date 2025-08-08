Se duplica entrega de garrafones en programa Agua Bienestar

El secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, dio a conocer que esta semana se logró duplicar la entrega de garrafones del programa "Agua Bienestar" que se distribuyen en colonias de bajos recursos, gracias a que se sumaron a la flota 20 camiones dedicados a esta labor.

Al participar en el banderazo de la salida de nuevas unidades para el operativo contra lluvias "Tlaloque Reforzado", el secretario afirmó que el objetivo será ir duplicando el número de garrafones y la cantidad de puntos de distribución "semana tras semana".

"Así subsecuentemente, semana tras semana, estaremos incrementando y duplicando el número de garrafones; incrementando el número de puntos de distribución, que ha sido todo un éxito este programa, bajo las indicaciones de la jefa de Gobierno, para complementar el suministro de agua, en zonas donde la gente tiene tinacos y aljibes, y que a veces se compromete la calidad del agua", afirmó.

El programa de "Agua Bienestar" con el que se ofrecen garrafones de agua con 19 litros a cinco pesos arrancó en enero pasado en tres puntos de la Ciudad de México, con la intención de ir aumentando de manera gradual.

En marzo pasado, EL UNIVERSAL documentó en sus páginas que ante la escasez de agua potable que enfrentaban algunas colonias, sobre todo en época de calor, los habitantes de la CDMX optar por opciones más económicas para obtener agua, por lo que en ese contexto, los garrafones del bienestar se volvieron un producto con gran demanda en algunas colonias.