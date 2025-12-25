Registra CDMX la mayor inflación en el país

La Ciudad de México y su área metropolitana registraron la inflación más alta del país durante la víspera de Navidad, alcanzando un 4.5% en la primera quincena de diciembre, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta cifra supera el promedio nacional de 3.7% y marca ocho quincenas consecutivas por encima de la media.

¿Cuáles son los productos con mayor incremento en precios?

Entre los productos con mayores incrementos en la capital destacan el chile serrano, con un alza de 80.1%, y las vísceras de res, que subieron 24.5%. También se reportaron aumentos significativos en ropa infantil y productos de temporada como chocolate líquido y bebidas, mientras que el transporte colectivo creció 18.4% por ajustes recientes en el pasaje mínimo.

Comparativa de inflación entre ciudades de México

En contraste, otras regiones del país experimentaron incrementos más moderados. Monterrey y Guadalajara registraron alzas de 3.2% y 3.4%, respectivamente, mientras que ciudades como Mérida (2.9%), Puebla (3.0%) y Oaxaca (3.1%) se ubicaron entre las zonas con menor inflación del país durante la misma quincena.

Impacto de la inflación en el transporte colectivo

Este aumento en la inflación en la Ciudad de México refleja un impacto significativo en el costo de vida de sus habitantes, especialmente en productos esenciales y servicios de transporte.