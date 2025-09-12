Beca Rita Cetina: así incorporará la SEP el subsidio

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario Delgado Carrillo, titular de Educación Pública (SEP), informó que la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" llegará a los estudiantes de primaria el próximo año, por lo que pasará de 13.1 a 21.6 millones de estudiantes becarios.

En Palacio Nacional, el secretario indicó que la inscripción de los alumnos de cuarto, quinto y sexto año iniciará en el próximo mes de enero; y de tercero, segundo y primer año será en el mes de septiembre del próximo año.

Destacó que el presupuesto educativo en 2026 será de más de 1.1 billones de pesos, lo que representa un incremento del 7.1 en términos nominales y 3.4% en términos reales respecto a este año.

"El programa de Beca 'Rita Cetina', que ya está en secundaria con 5.6 millones de becarios, ahora se va a extender a los estudiantes de educación primaria. Hay un aumento de más de 50 mil millones de pesos para las becas en el 2026, lo cual va a reafirmar al programa de becas con el programa social con el mayor número de beneficiarios y vamos a llegar a 21.6 millones de becarios; de 13.1. millones que tenemos actualmente, vamos a crecer hasta 21.6 millones de becarios".

Incorporación a Beca Rita Cetina será escalonada

"¿Cómo se van a incorporar a las becas? Cuarto, quinto y sexto a partir de enero, y primero segundo y tercero, a partir de septiembre", explicó.

Mario Delgado destacó que el presupuesto de todas las becas que entregará el gobierno federal el próximo año llegará 185 mil millones de pesos.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación indicó que se realizarán asambleas para informarle a las madres y padres de familia sobre el proceso de inscripción igual que se hizo en secundaria.