IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar superan metas de atención en 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que durante 2025 el instituto registró un incremento histórico en la atención médica, al superar metas clave en consultas y cirugías, como resultado de la contratación de personal médico, la mejora de infraestructura y la apertura de nuevos turnos en unidades de atención.

¿Cómo se logró el incremento en atención médica del IMSS?

IMSS supera estrategia 2-30-100. Durante su participación en la Mañanera del Pueblo, Robledo detalló que en 2025 el IMSS realizó 14 millones de atenciones más que en 2024, acercándose y, en algunos rubros, superando los objetivos de la estrategia denominada 2-30-100, que contempla 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar. "En el IMSS tenemos un objetivo y es producir salud, crecer en la capacidad de atención para reducir los tiempos de espera sin comprometer jamás la calidad y la seguridad de la atención", afirmó.

En el rubro quirúrgico, el IMSS realizó 1.78 millones de cirugías en 2025, lo que representa un incremento del 29% respecto al año anterior y el 90% de la meta planteada. En comparación con 2018, el número de cirugías aumentó 60%, revirtiendo una tendencia decreciente que se mantenía desde 2002.

Detalles sobre el aumento en cirugías y consultas

Respecto a las consultas de especialidad, Robledo señaló que se alcanzó el 98% de la meta, con un aumento del 22% en comparación con 2024 y un crecimiento acumulado del 48% respecto a 2018, tras la caída registrada durante la pandemia. Las especialidades con mayor incremento fueron medicina interna, traumatología y cirugía general. En cuanto al primer nivel de atención, el IMSS reportó 104 millones de consultas de medicina familiar, superando en 4% la meta establecida y representando un aumento del 21% en comparación con 2018.

Reducción en los tiempos de espera. El titular del IMSS destacó que estos avances han tenido un impacto directo en la reducción de tiempos de espera. En cirugías de cataratas, por ejemplo, se registró un aumento del 25% y una disminución de 12 días en el tiempo de espera; en cirugías de vesícula, el incremento fue del 15%, con una reducción de 10 días, mientras que en cirugías de cadera se realizaron mil 397 procedimientos adicionales, un 16% más que en 2024. Robledo explicó que estos resultados han sido posibles, entre otras acciones, gracias a la apertura de turnos vespertinos, de fin de semana y nocturnos, lo que permitió habilitar 17 mil 591 espacios adicionales de consulta de medicina familiar en todo el país.

Finalmente, subrayó que el fortalecimiento del IMSS no solo amplía la capacidad resolutiva del sistema, sino que también contribuye a abatir el rezago acumulado desde la pandemia y años previos de desinversión.

Impacto de las mejoras en infraestructura del IMSS

Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE, y Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, reportaron que las instituciones de salud a su cargo rebasaron la meta en 2025 en cirugías y consultas. En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 13 de enero en Palacio Nacional, Batres expuso que en 2024 se realizaron 279 mil 130 cirugías y en 2025 308 mil 579, con lo que se cumplió con la meta de 300 mil. Agregó que el año pasado se realizaron 22 millones 536 mil consultas en 2024, y para 2025 se tuvieron 24 millones 291 mil, de una meta 24 millones. El director del ISSSTE indicó que estos datos se deben fundamentalmente a medidas que se tomaron como la mejora de 49 quirófanos y la suma de 28, además que se intensificaron las jornadas quirúrgicas "para hacer muchas cirugías". "Tanto para las consultas como para las cirugías, nos ayudó una medida que tomamos, que fue la ampliación voluntaria de jornadas de trabajo de seis a ocho horas", mencionó Batres Guadarrama", informó.

Destacó que "muy bonita" y "de mucha calidad" la nueva sala de urgencias del hospital Fernando Quiroz, en la Ciudad de México.

IMSS Bienestar dio 51 millones de consultas en 2025. Alejandro Svarch reportó que el año pasado el IMSS-Bienestar superó la meta de atención a la salud al alcanzar más de 51 millones de consultas en el primer nivel. "Se atendieron a 13 millones de personas en el primer nivel de atención", dijo. En consultas de especialidad se superaron los 6 millones, llegando a 123% de la mesa, y se atendieron casi un millón de cirugías, más de 500 mil partos y más de 250 trasplantes de manera gratuita.

IMSS Bienestar va por hospitales clave para atención especializada. En 2025, IMSS Bienestar inauguró 15 hospitales y cuatro centros de salud que hoy operan dentro de la red pública; destacan unidades estratégicas en salud materna, pediátrica, mental y comunitaria. En el primer trimestre de 2026, indicó Svarch, se va a iniciar la operación de una serie de hospitales "clave" que van a fortalecer la atención especializada y de alta complejidad.

Rutas de la Salud. Sobre las Rutas de la Salud, Svarch indicó que esta estrategia "fue clave" para solucionar" el abasto de medicamentos en el IMSS-Bienestar. En los últimos cuatro meses desde 2025 se entregaron más de 115 millones de medicamentos de forma estandarizada; se logró el abasto mensual de 8 mil 440 centros de salud y de los 646 hospitales del IMSSS-Bienestar en los 23 estados. "El próximo lunes vamos a estar distribuyendo 13 millones de medicamentos, y el siguiente lunes iniciamos con 14 millones de medicamentos para el primer nivel de atención siguiente", comentó al destacar el refuerzo del recurso humano con 3 mil 293 médicos y médicas especialistas y 2 mil 731 enfermeros y enfermeras incorporados.