Liga MX Femenil: Imparable crecimiento de audiencia en México

Durante esta campaña de la Liga MX Femenil, se ha registrado una extraordinaria cifra respecto al incremento de audiencia. En la Jornada 11 del Apertura 2025 se contabilizó un alcance total de 15.3 millones de aficionados en todas las plataformas que la transmiten (FutFem, streaming, televisión abierta y de paga).

Este dato representa un incremento del 86% comparado con el Clausura 2025, una cifra que demuestra cómo ha ido ganando terreno la Liga MX Femenil a lo largo de los años.

La fecha número 11 se colocó como la mejor Jornada 11 en la historia de la liga, ya que alcanzó una marca de 4.3 millones de auditorio, algo nunca antes visto.