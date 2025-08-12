Buscar crear una Ley de Autismo

Se llevó a cabo en el Congreso del Estado de Jalisco, una mesa de diálogo entre legisladores, padres de familia y representantes de asociaciones civiles para comenzar el proceso de construcción de la Ley de Autismo.

"¿Qué buscamos con esta ley? Garantizar su trascendencia, que no sea un proyecto de 6 años, sino un proyecto que por ley debe de prevalecer. Segundo, dicen que sin recurso, pues no hay proyectos, ¿no?, entonces el fondo nos va a garantizar que la red de centros y la atención pueda garantizarse" explicó la diputada Mónica Magaña.

Además, se habló de la apertura de un centro de autismo que pueda atender a las distintas regiones de Jalisco, más allá de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Se discutió también la importancia de una educación inclusiva para atender las diferentes necesidades de todos los niños.

"Las personas con espectro autista y sus familias nos han mostrado que la inclusión no es un favor ni un acto de buena voluntad, sino un derecho y ese derecho debe estar garantizado en cada escuela, en cada espacio público, en cada servicio de salud y en cada política pública", expresó Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco.

Durante la jornada personas de distintos ámbitos relacionados con el autismo compartieron sus vivencias y propuestas para la creación de la Ley.