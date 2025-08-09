Aprovechamiento del sargazo en playas del Caribe Mexicano

El sargazo fue incluido en la Carta Nacional Pesquera, como parte de la estrategia para el aprovechamiento de la macroalga y la reducción de su impacto en las playas del Caribe mexicano.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicó el miércoles en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual se incluye en el instrumento de regulación de la actividad pesquera en aguas nacionales una ficha sobre el "sargazo holopelágico del Caribe".

Plantea establecer "permisos de pesca" y como "cuota de captura" de la macroalga para su aprovechamiento la cantidad de 945 mil toneladas al año.

El sargazo, remarca la Secretaría, es un recurso potencialmente explotable como materia prima para la producción de complemento alimenticio en la cría de animales, fertilizantes, biocombustibles, bioplásticos, biorremediadores y purificadores para el tratamiento de aguas, fibras y tintes para la industria textil y de calzado y biomateriales para la elaboración de ladrillos, entre otros.