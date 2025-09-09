Aeronave de la Fuerza Aérea sufre incidente en Santa Lucía

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que una aeronave militar C-295 de la Fuerza Aérea Mexicana sufrió un incidente en la pista de la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de México.

La dependencia señaló que la aeronave perteneciente al Escuadrón Aéreo No. 301 estaba realizando actividades de adiestramiento y sufrió un percance en el tren de aterrizaje, sin resultar lesionado algún miembro de la tripulación.

"Con el objeto de determinar las causas que originaron este evento, se activó la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos", detalló la Defensa en un comunicado.