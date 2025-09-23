Pipa de Pemex con 20 mil litros de diésel cae en socavón en Iztacalco

CIUDAD DE MÉXICO.- La madrugada de este martes, una pipa de Pemex que transportaba 20 mil litros de diésel cayó en un socavón de aproximadamente 50 centímetros de profundidad, sobre Avenida Presidente Plutarco Elías Calles, en la colonia El Rodeo, alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la unidad circulaba con dirección hacia avenida Rojo Gómez cuando el pavimento cedió, al parecer por reblandecimiento de la tierra tras trabajos previos de reparación de una fuga de agua en la zona.

El socavón provocó que la pipa quedara atascada, aunque no se registraron personas lesionadas ni fuga del combustible. Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El conductor relató que, al pasar sobre la vialidad, el terreno no soportó el peso de la unidad cargada, lo que ocasionó el hundimiento. Minutos más tarde, arribó personal responsable de la empresa, quien informó que sería necesario trasladar otra pipa para vaciar el combustible y reducir riesgos durante las maniobras de rescate.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil de Iztacalco, personal de tránsito de la Dirección General de Operación Vial y equipos de emergencia, quienes acordonaron el área para evitar riesgos a vecinos y automovilistas.