Vandalizan monumento de los 43 de Ayotzinapa

De nueva cuenta fueron vandalizados el monumento de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, colocados en recuerdo a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, desaparecidos desde 2014.

Los retratos en blanco y negro de los estudiantes y el código QR que remitía al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que acusó en 2023 la obstrucción de la investigación por parte del Ejército mexicano, se encuentran rotos desde el la noche del martes cuando también fue provocado un incendio junto a la escultura “+43” en color rojo.

La organización civil “Ruta de la Memoria” acusó al Gobierno de la Ciudad de México y a los organizadores del próximo Mundial de Fútbol de intentar que Paseo de la Reforma quede “limpio” de símbolos denuncias y omisiones de la autoridad.

“La orden es desmantelarlos y dejar la ciudad ‘limpia’, sin fichas de desaparecidos y sin ningún rastro de protestas ni denuncias en el contexto del mundial de fútbol el año entrante”, indicó en un comunicado.

“Es un vil ataque premeditado desde instalaciones gubernamentales. Tratan de desaparecer la memoria viva que los denuncia permanentemente y les exige justicia, por eso les resulta incomoda”, agregó.

El símbolo de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero, fue colocado en el cruce de Bucareli y Reforma en 2015, en el primer aniversario.

Las fotografías en blanco y negro en losetas de cerámica, en tanto, fueron sobre el camellón en 2024, en el décimo aniversario. Aunque al día siguiente ya estaban vandalizadas y fueron reparadas el pasado 26 de enero

“Fueron rotos, fueron golpeados, fueron destruidos, sobre todo en la parte de donde se encuentra el código QR, que es donde se encuentra todo el informe del Grupo de Expertos. Nos parece delicado que hayan hecho esto”, dijo entonces Melitón Ortega, tío del estudiante desaparecido y Mauricio Ortega Valencia y uno de los voceros de los familiares.