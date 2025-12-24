Reportan incendio forestal fuera de control en Juxtlahuaca, Oaxaca

Pobladores de comunidades triquis reportaron un incendio forestal fuera de control entre Yutazani Copala y el Manzanal, ubicado en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, casi en los límites con el estado de Guerrero; piden atención urgente para combatir el fuego que lleva al menos tres días.

"Pedimos el apoyo de brigadas forestales y de protección civil, cada día va avanzando más el fuego y no hemos podido controlarlo. Por favor, queremos que nos apoyen", solicitan las familias que han combatido el fuego al menos dos días continuos.

Hasta la tarde de este miércoles 24 de diciembre, ni las autoridades municipales, ni el gobierno del estado ha informado si se trabaja en coordinación con los pobladores del Manzanal o Yutazani para combatir el incendio que se mantiene fuera de control en esta zona de Oaxaca.

¿Qué acciones se están tomando ante el incendio?

Oaxaca, entre los más afectados por incendios forestales. De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), del 12 al 18 de diciembre, las entidades federativas con mayor superficie quemada fueron Oaxaca, Michoacán y Ciudad de México, que representan el 100% del total de la semana; En Oaxaca se registraron 20 hectáreas de bosques afectadas.

Del 02 de enero al 18 de diciembre, Oaxaca ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en entidades federativas con mayor número de superficie afectada en vegetación sensible al fuego, con 6 mil 956 hectáreas, solo por debajo de Guerrero, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.

Detalles sobre el incendio en Yutazani Copala

Apenas el lunes 22 de diciembre, la Comisión Estatal Forestal, a través de la brigada La Merced del Potrero, brindó atención al incendio forestal registrado en el municipio de Santiago Astata, en los parajes La Colorada y El Copil. Este miércoles se mantienen en vigilancia, reportan que en un 90% se mantiene en control y el 80% en liquidación. La Coesfo hace un llamado para que, de manera organizada y segura, se sumen a las labores de apoyo junto con los combatientes, fortaleciendo así las acciones para lograr la liquidación total del incendio.