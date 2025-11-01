Claudia Sheinbaum lamenta tragedia por incendio en tienda de Hermosillo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el incendio ocurrido este sábado en una tienda Waldo´s del centro de Hermosillo, Sonora, que dejó un saldo de 22 personas fallecidas y 12 heridas. A través de sus redes sociales, la mandataria envió sus condolencias a las familias afectadas y aseguró que el Gobierno de México brindará apoyo total a las víctimas.

He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos", publicó la presidenta en su cuenta oficial.

El siniestro, ocurrido la tarde de este sábado, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia municipales, estatales y federales, que trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y rescatar a las personas atrapadas dentro del establecimiento.

Sheinbaum reiteró que su administración se mantendrá en coordinación con el gobierno estatal para garantizar atención a las víctimas y sus familias.