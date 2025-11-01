Claudia Sheinbaum lamenta tragedia por incendio en tienda de Hermosillo

Claudia Sheinbaum lamenta tragedia por incendio en tienda de HermosilloLa Presidenta de México expresa sus condolencias por la tragedia que cobró la vida de 22 personas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el incendio ocurrido este sábado en una tienda Waldo´s del centro de Hermosillo, Sonora, que dejó un saldo de 22 personas fallecidas y 12 heridas. A través de sus redes sociales, la mandataria envió sus condolencias a las familias afectadas y aseguró que el Gobierno de México brindará apoyo total a las víctimas.
He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos", publicó la presidenta en su cuenta oficial.
El siniestro, ocurrido la tarde de este sábado, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia municipales, estatales y federales, que trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y rescatar a las personas atrapadas dentro del establecimiento.
Sheinbaum reiteró que su administración se mantendrá en coordinación con el gobierno estatal para garantizar atención a las víctimas y sus familias.
Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025
