Evacuan a 20 trabajadores por incendio en empresa de Nuevo León

El incendio en una empresa de adhesivos provocó la movilización de brigadistas y la evacuación de al menos 20 trabajadores en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

¿Qué ocurrió?

El siniestro fue reportado poco después de la medianoche en la empresa CYR GOTEC, ubicada en el cruce de las calles Textil y De las Industrias, en la colonia Paso de las Cucharas. Protección Civil de Nuevo León informó que el incendio comenzó en el área de calderas, después del derrame de aceite caliente.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Al sitio arribó el cuerpo de bomberos del estado, así como brigadistas de Protección Civil Estatal y del municipio de Escobedo.

Autoridades informaron que la compañía se dedica a la elaboración de pegamentos y silicones. Tras los hechos y ante el riesgo de una explosión, las autoridades procedieron a la evacuación de al menos 20 trabajadores de empresas aledañas.

Durante el incendio no se reportaron personas lesionadas.