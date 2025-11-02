Protección Civil cierra todas las Tienda Waldo´s en Sonora

Las autoridades estatales ordenaron el cierre temporal de las tiendas Waldo´s ubicadas en Sonora, luego del incendio ocurrido en una de sus sucursales en Hermosillo, donde perdieron la vida 23 personas y 12 más resultaron lesionadas.

El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, informó que la decisión se tomó tras detectar que la tienda siniestrada no contaba con un programa interno autorizado de Protección Civil desde 2021, documento indispensable para operar de manera legal y segura.

"En 2021, ya en esta administración, se concluyó en un sentido negativo el programa interno de Protección Civil. Cada uno de los trámites y permisos se encuentra en revisión y análisis, y es parte de la investigación de la Fiscalía", precisó Salazar Razo durante una rueda de prensa.





De acuerdo con el funcionario, se instruyó al propietario de la empresa cerrar todos los establecimientos en la entidad para realizar una revisión exhaustiva del cumplimiento de normas de seguridad en coordinación con los gobiernos municipales.

"Se le instruyó cerrar cada una de las 68 instalaciones en el estado para iniciar una revisión profunda que garantice la seguridad de la gente", señaló el secretario.

La autoridad estatal busca confirmar que ninguna tienda represente riesgo para los ciudadanos antes de permitir su reapertura.

¿Qué ocurrió con el historial de incumplimientos?

Salazar Razo explicó que en 2019 la empresa obtuvo su primer programa interno de Protección Civil autorizado por la administración anterior, y en 2020 fue revalidado. Sin embargo, durante una nueva revisión en 2021, ya con el actual gobierno, se determinó que no cumplía con los requisitos necesarios.

Pese a ello, la sucursal de Hermosillo continuó operando hasta el siniestro ocurrido este fin de semana.

En la conferencia, donde estuvieron presentes el fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Rómulo Salas, y funcionarios municipales, se dieron avances de las investigaciones sobre la explosión ocurrida al interior de la tienda alrededor de las 15:06 horas del sábado 01 de noviembre.

Ahí, se reiteró la hipótesis de la explosión de un transformador el cual se hizo hincapié pertenece al establecimiento comercial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abiertas las investigaciones para determinar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes.