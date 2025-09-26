Familiares de víctimas de incendio rechazan disculpa de Garduño

Familiares de los 40 migrantes fallecidos en el incendio en Ciudad Juárez y sobrevivientes rechazaron la disculpa pública ofrecida de manera tardía y forzada por una orden judicial por parte del excomisionado del INM, Francisco Garduño, quien escuchó los reclamos y recuerdos de lo ocurrido encorvado, en silencio, sin mirar a los ojos a nadie.

Claudia Varela, familiar de una víctima mortal de El Salvador de la tragedia ocurrida en un incendio del centro de migrantes de Ciudad Juárez tuvo lugar en la noche del 27 de marzo de 2023 en un centro de detención migratoria ubicado en la frontera entre Estados Unidos y México en Ciudad Juárez, Chihuahua, molesta apuntó:

"No podemos aceptar esta disculpa pública obligada por una orden judicial y donde no se conoce a los culpables".

En el Museo de la Ciudad de México continuó: "Necesitamos responsables concretos. Esta disculpa no puede ni debe ser aceptada sin responsables".