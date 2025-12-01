FGR asegura 30 mil litros de combustible tras cateo en Nuevo León

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 30 mil litros de hidrocarburo y una toma clandestina, en Escobedo, Nuevo León.

En un comunicado la FGR señaló que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, solicitó y obtuvo de un Juez autorización para la ejecución de una orden de cateo.

Esto como parte de las investigaciones de hechos delictivos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburo.

Acciones de la autoridad en Escobedo

Detalló que la carpeta de investigación dio inicio en días pasados, en atención a una denuncia, en la que hicieron del conocimiento a la Fiscalía Federal que, durante los trabajos de mantenimiento del personal del Sector Ductos Monterrey, de Petróleos Mexicanos (Pemex), confirmaron la existencia de una toma clandestina en Escobedo, cuya derivación se conectaba por medio de un túnel con un inmueble privado, ubicado en las inmediaciones de ese lugar.

Posteriormente se ejecutó la diligencia, por parte de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad.

Detalles de la toma clandestina en Nuevo León

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), quienes aseguraron los litros de hidrocarburo e inhabilitaron una toma clandestina.

La cual estaba ubicada en el kilómetro 3+940 del poliducto Cadereyta–Satélite, en General Escobedo, Nuevo León.

En el inmueble, se incautó una manguera conectada que fue deshabilitada por personal de Pemex. También se localizaron dos extractores, una manguera de alta presión y un vehículo semirremolque que contenía un tanque metálico con el hidrocarburo.

Impacto de la incautación de hidrocarburo

Lo asegurado, incluido el inmueble quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, para en su momento ejercer acción penal contra quién o quienes resulten responsables.