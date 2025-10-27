Claudia Sheinbaum reconoce incautación histórica de 500 armas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la histórica incautación de armas que tenían como destino nuestro país.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó el diálogo con Estados Unidos que, dijo, "nos ha permitido establecer un acuerdo de coordinación que tiene como eje central el respeto a nuestra soberanía y a nuestro territorio".

"El día de ayer sacó Estados Unidos, por cierto, una incautación de armas histórica en su territorio. (...) Hoy en el gabinete de Seguridad se mostraron 500, son 500 armas que fueron incautadas en Estados Unidos, que es parte de lo que hemos estado planteando en las mesas, que no solamente se hable de la droga que pasa de México a Estados Unidos, sino que también se pare el tráfico de armas de Estados Unidos a México", dijo la Mandataria federal.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades estadounidenses?

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijo que esta incautación es "un ejemplo de cómo las naciones trabajando juntas dan resultados para la gente".

"Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México — y arrestaron a los responsables. Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción. Entregando resultados", resaltó Johnson.

¿Qué implica esta incautación para la seguridad en México?

La presidenta Claudia Sheinbaum añadió que la Constitución y la convicción de su gobierno es siempre la defensa de la soberanía. Reiteró que su gobierno no va a estar de acuerdo con una intervención o injerencias.