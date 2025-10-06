Vinculan a proceso a 3 personas por tráfico de especies protegidas

Un juez Federal de Jalisco vinculó a proceso a tres personas por su probable responsabilidad en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la biodiversidad.

También el juzgador les impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y un plazo de un mes para la investigación complementaria.

Las autoridades federales detuvieron a Yaoqin "S" y Miguel "A", durante un cateo realizado en Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, respectivamente, y a Marco "C", en Tijuana, Baja California.

Los hechos ocurrieron durante un cateo ejecutado en cinco inmuebles, se aseguraron mil 569 kilogramos de pepino de mar, mil 188 kilogramos de aleta de tiburón, 39 kilogramos de buche de totoaba, dos mil 227 tortugas de diversas especies y 12 tortugas conocidas como casquito.

El valor en el mercado ilegal de las especies aseguradas, con la diligencia legalmente ejecutada, se causó una afectación económica al grupo delictivo que dejó de percibir alrededor de 133 millones 990 mil 516 pesos.

De acuerdo con las investigaciones estas personas presuntamente formaban parte de un grupo delictivo dedicado al tráfico y venta ilegal de buches de totoaba, pepino de mar, aleta de tiburón, abulón, tortugas y caballitos de mar.

Esto a través de una empresa ubicada en Guadalajara, Jalisco, la cual traficaba especies y sus derivados para su comercialización y posterior consumo a los Estados Unidos de América, China y otros países de Asia.

La detención ocurrió derivado de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y FGR, en coordinación con agencias del Gobierno de Estados Unidos.