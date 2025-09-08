´Florece´ jardín diverso

A través de las flores, el Gobierno de Tlajomulco concientizará sobre la inclusión de la comunidad LGBT++ en el Fraccionamiento Chulavista.

Llamado "Jardín Diverso", fue instalado en la unidad deportiva del Chiva-

barrio, donde la regidora Linda Peña García, de la Co-

misión de Igualdad de Género, dijo que el nuevo espacio representa orgullo y memoria.

"Al ser un lugar que promueve la diversidad, la igualdad y el respeto. Su construcción fue posible gracias a la participación de colectivos, artistas y vecinos", señaló.

Además, afirmó que es un recordatorio de que la diferencia también es motivo de orgullo.