´Florece´ jardín diverso

El Gobierno de Tlajomulco impulsa la inclusión de la comunidad LGBT+ a través del Jardín Diverso en Chulavista
  • Por: Agencia Reforma
  • 08 / Septiembre / 2025 -
A través de las flores, el Gobierno de Tlajomulco concientizará sobre la inclusión de la comunidad LGBT++ en el Fraccionamiento Chulavista.

Llamado "Jardín Diverso", fue instalado en la unidad deportiva del Chiva-

barrio, donde la regidora Linda Peña García, de la Co-

misión de Igualdad de Género, dijo que el nuevo espacio representa orgullo y memoria.

"Al ser un lugar que promueve la diversidad, la igualdad y el respeto. Su construcción fue posible gracias a la participación de colectivos, artistas y vecinos", señaló.

Además, afirmó que es un recordatorio de que la diferencia también es motivo de orgullo.

A la inauguración acudieron Sara Fabiola Martínez, directore de Diversidad Sexual; Emmanuel Arriero, titular de Medio Ambiente; y Patricia Sandoval, coordinadora de Corresponsabilidad Social.

