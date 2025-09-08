´Florece´ jardín diverso

´Florece´ jardín diversoEl Gobierno de Tlajomulco impulsa la inclusión de la comunidad LGBT+ a través del Jardín Diverso en Chulavista
A través de las flores, el Gobierno de Tlajomulco concientizará sobre la inclusión de la comunidad LGBT++ en el Fraccionamiento Chulavista.
Llamado "Jardín Diverso", fue instalado en la unidad deportiva del Chiva-
barrio, donde la regidora Linda Peña García, de la Co-
misión de Igualdad de Género, dijo que el nuevo espacio representa orgullo y memoria.
"Al ser un lugar que promueve la diversidad, la igualdad y el respeto. Su construcción fue posible gracias a la participación de colectivos, artistas y vecinos", señaló.
Además, afirmó que es un recordatorio de que la diferencia también es motivo de orgullo.
A la inauguración acudieron Sara Fabiola Martínez, directore de Diversidad Sexual; Emmanuel Arriero, titular de Medio Ambiente; y Patricia Sandoval, coordinadora de Corresponsabilidad Social.