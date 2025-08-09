Construcción del CBTIS 295 en México Nuevo para fortalecer la formación académica

Construyen CBTIS en Ecatepec

ECATEPEC, Méx

En un predio en donde fueron caballerías de Santa María Chiconautla comenzó la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 295, el cual ofrecerá tres carreras tecnológicas: Ciberseguridad, Nanotecnología e Inteligencia Artificial.

La institución que se edifica en la colonia México Nuevo, como parte de las obras del Plan Oriente, tendrá cupo para 300 alumnos y será el quinto plantel de este tipo en Ecatepec.

La región merece detonantes para el desarrollo comunitario de jóvenes y adolescentes porque la mejor inversión siempre será la educación, mencionó la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss.

"La presidenta Claudia Sheinbaum es la primera que visibiliza al oriente como una oportunidad de desarrollo, no somos periferia somos centralidad y en Ecatepec se acabará el estigma y la discriminación también con el respaldo de nuestra Gobernadora Delfina Gómez", dijo Cisneros.

Las preinscripciones para el CBTIS #295 serán del 4 al 22 de agosto en el Auditorio de Santa María Chiconautla y las clases comenzarán el 1 de septiembre en ese mismo sitio, de manera temporal, mientras concluyen las obras.

"Estamos atendiendo las causas de la violencia porque cada espacio educativo que abrimos es un paso para cambiar una realidad marcada por el abandono de anteriores gobiernos y vamos a romper los estigmas que pesan sobre Ecatepec", señaló Azucena Cisneros.

Por su parte, Miguel Ángel Núñez, Comisionado de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), manifestó que es un hecho histórico la construcción de la escuela de nivel bachillerato en donde antes fueron caballerías de Santa María Chiconautla.