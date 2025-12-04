Aguinaldo del INAPAM: requisitos y montos

Con la llegada de diciembre, miles de adultos mayores comienzan a prepararse para el pago del aguinaldo, un derecho laboral que también aplica para quienes forman parte del Programa de Vinculación Productiva del INAPAM. Este esquema impulsa la participación de personas de 60 años o más en actividades laborales remuneradas, lo que les permite acceder a prestaciones similares a las del resto de los trabajadores formales.

Requisitos para el Programa de Vinculación Productiva

Aunque la credencial del INAPAM ofrece diversos beneficios, no garantiza automáticamente el pago del aguinaldo. Según el instituto, solo los adultos mayores inscritos formalmente en el Programa de Vinculación Productiva pueden recibirlo, ya que este mecanismo establece un vínculo directo con empresas y organizaciones que ofrecen empleos o actividades voluntarias con apoyo económico.

Para ser parte del programa, los interesados deben cumplir tres requisitos esenciales: tener 60 años o más, contar con su credencial INAPAM vigente y presentar una identificación oficial como INE, pasaporte, licencia de conducir o un carnet institucional del IMSS o ISSSTE. El registro es personal y se realiza directamente en los módulos del instituto.

Beneficios de la credencial INAPAM para adultos mayores

La participación en el Programa de Vinculación Productiva no solo permite el acceso al aguinaldo, sino que también ofrece a los adultos mayores la oportunidad de integrarse al mercado laboral, promoviendo su autonomía y bienestar económico.