Cómo obtener aguinaldo de adulto mayor

Conoce cómo el programa Vinculación Productiva del INAPAM facilita a los adultos mayores su reincorporación al mercado laboral, ofreciéndoles prestaciones laborales y oportunidades de trabajo.
  • Por: El Universal
  • 21 / Octubre / 2025 -
Aunque el INAPAM no ofrece de manera directa un apoyo económico como el aguinaldo, sí proporciona una alternativa para que los adultos mayores puedan acceder a esta prestación a través del programa Vinculación Productiva.

El programa de Vinculación Productiva permite que millones de adultos mayores se reincorporen al mercado laboral formal, considerando sus habilidades, oficios y experiencia profesional.

Al integrarse a alguna de las empresas participantes, los beneficiarios tienen derecho a prestaciones de ley, sueldo base y contrataciones por hora, jornada o proyecto. En algunos casos, estas prestaciones pueden ser superiores a las que marca la ley, incluyendo el pago de aguinaldo.

-----¿Cómo unirse al programa Vinculación Productiva?

Si deseas reincorporarte a la vida laboral, es necesario contar con los siguientes documentos en original:

  • Credencial INAPAM
  • Identificación oficial con fotografía
  • Proceso para integrarse al programa:
  • Llenar la solicitud de inclusión social.
  • Tener una entrevista con el promotor de Vinculación Productiva.
  • Seleccionar la oferta de actividad productiva o voluntaria que sea de interés.
  • Asistir a una entrevista con las empresas correspondientes.
  • Para iniciar el trámite, es necesario acudir personalmente a los módulos de Vinculación Productiva del INAPAM.
  • Horario de atención: 8:00 a 15:00 hrs.
  • Consulta de módulos disponibles: en la sección "Acciones y Programas" del sitio web del INAPAM.

