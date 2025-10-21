Cómo obtener aguinaldo de adulto mayor

Cómo obtener aguinaldo de adulto mayorConoce cómo el programa Vinculación Productiva del INAPAM facilita a los adultos mayores su reincorporación al mercado laboral, ofreciéndoles prestaciones laborales y oportunidades de trabajo.
Aunque el INAPAM no ofrece de manera directa un apoyo económico como el aguinaldo, sí proporciona una alternativa para que los adultos mayores puedan acceder a esta prestación a través del programa Vinculación Productiva.
El programa de Vinculación Productiva permite que millones de adultos mayores se reincorporen al mercado laboral formal, considerando sus habilidades, oficios y experiencia profesional.
Al integrarse a alguna de las empresas participantes, los beneficiarios tienen derecho a prestaciones de ley, sueldo base y contrataciones por hora, jornada o proyecto. En algunos casos, estas prestaciones pueden ser superiores a las que marca la ley, incluyendo el pago de aguinaldo.
-----¿Cómo unirse al programa Vinculación Productiva?
Si deseas reincorporarte a la vida laboral, es necesario contar con los siguientes documentos en original:
- Credencial INAPAM
- Identificación oficial con fotografía
- Proceso para integrarse al programa:
- Llenar la solicitud de inclusión social.
- Tener una entrevista con el promotor de Vinculación Productiva.
- Seleccionar la oferta de actividad productiva o voluntaria que sea de interés.
- Asistir a una entrevista con las empresas correspondientes.
- Para iniciar el trámite, es necesario acudir personalmente a los módulos de Vinculación Productiva del INAPAM.
- Horario de atención: 8:00 a 15:00 hrs.
- Consulta de módulos disponibles: en la sección "Acciones y Programas" del sitio web del INAPAM.