Cómo obtener aguinaldo de adulto mayor

Aunque el INAPAM no ofrece de manera directa un apoyo económico como el aguinaldo, sí proporciona una alternativa para que los adultos mayores puedan acceder a esta prestación a través del programa Vinculación Productiva.

El programa de Vinculación Productiva permite que millones de adultos mayores se reincorporen al mercado laboral formal, considerando sus habilidades, oficios y experiencia profesional.

Al integrarse a alguna de las empresas participantes, los beneficiarios tienen derecho a prestaciones de ley, sueldo base y contrataciones por hora, jornada o proyecto. En algunos casos, estas prestaciones pueden ser superiores a las que marca la ley, incluyendo el pago de aguinaldo.

-----¿Cómo unirse al programa Vinculación Productiva?

Si deseas reincorporarte a la vida laboral, es necesario contar con los siguientes documentos en original: