Modalidad 40 actualiza reglas a partir de 2026

A partir de 2026, la Modalidad 40 tendrá modificaciones sustanciales que impactarán a los trabajadores del Régimen 73 que desean elevar su pensión mediante la continuación voluntaria. Las nuevas disposiciones buscan controlar irregularidades, garantizar transparencia en las aportaciones e imponer requisitos más estrictos para el ingreso y la permanencia en el esquema.

¿Qué cambios se implementarán en la Modalidad 40?

Para quienes ya están inscritos, los cambios implican recalcular aportaciones, mantener la puntualidad de los pagos y supervisar que cada depósito se refleje correctamente en las cuentas individuales. Esto afectará principalmente a quienes cotizan con salarios altos o han utilizado la modalidad como estrategia de incremento pensionario.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para la inscripción?

El IMSS actualizó los criterios de acceso a la Modalidad 40, limitando la inscripción a quienes cuenten con un historial laboral comprobable. Se requiere haber cotizado al menos 52 semanas en los últimos cinco años antes de la baja laboral, no superar cinco años entre la baja y la solicitud, no tener aseguramiento vigente como trabajador subordinado e inscribirse con el último salario reportado o uno mayor dentro del límite permitido.