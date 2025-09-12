Reconoce IMSS heroísmo de abuelita que protegió a nieta

CIUDAD DE MÉXICO.- El director general del IMSS, Zoé Robledo, visitó en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI a la niña protegida por su abuelita durante la explosión de una pipa en Iztapalapa.

"Hablamos con la mamá de la niña, le informamos el estado de salud tanto de su hija como de su madre, la señora Alicia, que se encuentra siendo atendida en Magdalena de las Salinas", posteó el funcionario.

"Reconocimos la heroica acción que realizó la señora Alicia, y le informamos que toda la atención está garantizada y cubierta con insumos y por los mejores médicos del país, los de @Tu_IMSS".

Alicia Matías trabajaba como checadora de combis de la ruta 14 en el paradero de Santa Martha Acatitla, en la Alcaldía Iztapalapa.

La explosión alcanzó a envolverla a ella y a su nieta, quien se encontraba bajo su cuidado. En su intento por huir del siniestro, sostuvo en sus brazos a la menor y corrió para resguardarse de las llamas.

La mujer de 49 años sufrió la mayor parte de la afectación, por lo que tiene el 90 por ciento del cuerpo quemado.

Mientras que su nieta, Azuleth, sufrió quemaduras en la cara, brazos y piernas. Sin embargo, es reportada como estable.