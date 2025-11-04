Registra el IMSS más de 22 millones de puestos laborales

El Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó, en la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que al 31 de octubre de 2025, se registraron 22 millones 639 mil 50 puestos, la segunda cifra más alta en la historia desde 1997, año en el que inició esta medición; la primera se registró en noviembre de 2024.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que durante octubre se crearon 198 mil 454 puestos, sin incluir a trabajadores de plataformas digitales, por lo que es la tercera más alta de la que se tiene registro; en lo que va del año, 400 mil 671, lo que equivale a una tasa anual de 1.8 por ciento; y en los últimos 12 meses, 20 mil 108 puestos, lo que corresponde a una tasa anual de 0.1 por ciento.

Respecto a la calidad del empleo, señaló que el salario base de cotización es de 623.5 pesos diarios y en los últimos 12 meses se incrementó en 43 pesos, equivalente a una tasa de 7.4 por ciento.

Puntualizó que, del total de los puestos de trabajo, de enero 2024 a octubre 2025, 19 mil 777 mil 386 son empleos permanentes, lo que representa el 87.4 por ciento, la cifra más alta considerando cualquier mes, además de que significa un crecimiento mensual de más de 18 mil empleos.

Agregó que, del total de puestos de trabajo afiliados al IMSS, 9 millones 195 mil 810 son mujeres, es decir 40.6 por ciento, además de que en lo que va del año 100 mil de los puestos creados son ocupados por mujeres.

CONDOLENCIAS A FAMILIARES DE MANZO

No habrá impunidad tras el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, reafirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al condenar este acto vil y cobarde, por lo que expresó solidaridad y condolencias a familiares y seres queridos.

Indicó que el gobierno federal brinda todo el apoyo a la Fiscalía de Justicia de Michoacán y siguen las investigaciones hasta dar con los responsables, tanto materiales como intelectuales.

Confirmó que el Gabinete de Seguridad ha proporcionado apoyo a Uruapan durante los últimos meses a través de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la zona militar.

VAMOS A ESTAR CERCA DE MICHOACÁN

La primera mandataria recordó que tanto la guerra contra el narcotráfico que inició en 2006 como la integración de autodefensas en 2014 fueron el origen de la violencia que los gobiernos de la transformación han comenzado a disminuir a través de la estrategia de seguridad que se sustenta en justicia y cero impunidad.

"Vamos a estar cerca de Michoacán, no están solos y no los vamos a dejar solos; de Uruapan y de todo Michoacán, igual que de todo el país."

Dio a conocer que el gobierno federal reforzará acciones en el estado con más presencia, labores de inteligencia y atención a las causas de la violencia. Mencionó que el gobierno federal trabaja con las autoridades estatales de las 32 entidades en materia de seguridad, independientemente de la procedencia partidista.

La jefa del Ejecutivo federal subrayó que México es una nación libre y soberana, por lo que no existe posibilidad de intervención extranjera.

"La única manera de construir paz y seguridad es la justicia; la justicia social y un verdadero sistema de justicia con cero impunidad. Por eso se cambió el Poder Judicial y por eso tenemos que seguir avanzando en inteligencia, en investigación y en la judicialización. Y eso es lo que vamos a hacer, ese es el camino que hay que seguir. No nos vamos a rendir nunca."

Resaltó la importancia de ser sensibles ante el dolor y la indignación del pueblo de Uruapan por la muerte del alcalde, ya que fue muy querido por su comunidad; sin embargo, consideró lamentable el uso político de la tragedia.








