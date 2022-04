´Impunidad casi absoluta´

Precisamente la mención de esa observación del informe motivó que López Obrador descalificara el documento, que contiene más de 80 recomendaciones y que en la víspera, en un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, en nombre del Estado mexicano, se habían comprometido a acatar "de buena fe", designando a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración como la institución encargada del seguimiento.

"Ellos (los expertos) no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con apego a la verdad; ya no es el tiempo de antes que se usaba al Ejército para reprimir o para rematar heridos, como se hacía en la época de (Felipe) Calderón, o para desaparecer personas (...) Ellos no vieron nada de los abusos que se cometían, crímenes de Estado durante el periodo neoliberal", sostuvo el mandatario al ser interrogado sobre su disposición a desmilitarizar la seguridad pública como lo recomiendan los expertos del CED.

Sin referir que en 2015 el CED ya había presentado observaciones a México, y que el informe era el resultado de la invitación del Estado mexicano a visitar el país, que se concretó en noviembre del año pasado, López Obrador continuó con sus descalificaciones.

"Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad. ¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar, eso sí", resaltó.

En la víspera, familiares de víctimas que forman parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México emplazaron al mandatario a "presentar ante la sociedad mexicana en su conferencia matutina los principales hallazgos de este informe, con plena voluntad política de implementar esta Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas".

El informe del CED sobre su visita a México, la primera que el organismo realiza a un país, es un detallado diagnóstico de este flagelo en México, que hasta el miércoles 13 sumaba 99 mil 2 víctimas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

El documento es resultado de la visita del 15 al 26 de noviembre de 2021, periodo en que cuatro expertos del CED se desplazaron a 13 entidades (Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz), donde se entrevistaron con autoridades de 85 instituciones de los tres poderes de la Unión a nivel estatal y federal, de órganos autónomos, con decenas de colectivos de víctimas y centenares de víctimas, y organizaciones de la sociedad civil de 31 de las 32 entidades federativas, además de haber acompañado a familiares de desaparecidos y autoridades en actos de exhumación y jornadas de búsqueda, y de haber estado en centros de privación de la libertad federales y estatales, así como en estaciones migratorias.

Al reporte presentado se sumaron las consideraciones sobre México en el informe del Departamento de Estado estadunidense "Situación de los Derechos Humanos en el Mundo" correspondiente a 2021.

Liberado el martes 12, día en que López Obrador rindió su informe de los primeros 100 días del cuarto año de gobierno, el documento sostiene que la administración de Joe Biden cuenta con "reportes creíbles" del involucramiento de personal de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas en violaciones a los derechos humanos en 2021.

De acuerdo con el corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, el documento registra "detenciones arbitrarias o asesinatos por parte de la policía, militares y otros oficiales del gobierno, desapariciones forzadas por agentes gubernamentales, tortura y tratos degradantes (cometidos) por fuerzas de seguridad".

Omitida en su informe de actividades del martes 12, la crisis de derechos humanos bajo el gobierno de López Obrador documentada por el Departamento de Estado incluye las "restricciones a la libertad de expresión y a la prensa, incluyendo violencia contra periodistas; actos de corrupción, investigaciones insuficientes y falta de rendición de cuentas por violencia de género".

El informe del gobierno de Biden advierte que "la impunidad y niveles extremadamente bajos de los procedimientos judiciales siguieron siendo un problema para la solución de todos los crímenes, incluyendo los abusos de derechos humanos y la corrupción".

El documento sostiene que la dependencia estadunidense recibió información de que "algunos agentes del gobierno (mexicano) fueron cómplices del crimen organizado y las pandillas", en tanto que también registró casos de homicidios, torturas, secuestros, extorsiones, tráfico de personas, cohecho y actos de intimidación cometidos por integrantes del crimen organizado; algunos de estos casos han sido investigados pero la gran mayoría se mantienen en la impunidad.

Hasta el miércoles 13 ni López Obrador ni otras dependencias federales o miembros de su gabinete habían hecho comentarios sobre el mencionado informe del Departamento de Estado.