Impulsan diálogo nacional sobre estrategia de Aduana y aduaneros

Con la participación de agentes aduanales de todo el país, autoridades federales, así como senadoras y senadores, se llevó a cabo el "Diálogo Nacional sobre los Retos y Desafíos del Sistema Aduanal en México", a iniciativa de la Senadora Olga Sosa Ruiz y la Confederación de Asociación de Agentes Aduanales de la República Mexicana, con la participación de la Agencia Nacional de Aduanas, secretaria de Marina, SAT, además de senadoras y senadores.

La senadora Olga Sosa Ruíz señaló que el sistema aduanal mexicano es puerta de entrada y salida de mercancías, pilar de la economía, garante de la seguridad, soberanía, y pilar clave del comercio exterior, "la actividad aduanera en México representa alrededor del 80% del PIB, generando una recaudación equivalente al 30% de los ingresos tributarios federales, lo que permite conocer la importancia de ese sector en la economía mexicana."

Sosa Ruiz celebró que el ejercicio de diálogo nacional es inédito y valioso, a través de tres mesas sobre las aduanas fronterizas, aduanas interiores y aduanas marítimas donde se abordaron aspectos de análisis de la iniciativa de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo en materia de ley de Aduanas enviada al Congreso de la Unión; "es una reforma para modernizar las aduanas, incorporando tecnologías digitales para aumentar la recaudación, además de garantizar la seguridad nacional y consolidar a México en el comercio", dijo la senadora tamaulipeca.

La senadora Olga Sosa ratificó su compromiso con este sector pulmón de la economía, por lo cual resulta fundamental escuchar de manera constructiva con el propósito de establecer un marco normativo que posibilite el funcionamiento de todo el comercio, "juntos podemos construir una legislación que brinde certeza, eficiencia y seguridad a sus actividades, que permita incorporar decisiones colegiadas, transparencia y capacitación continua para el futuro del comercio y de la seguridad en nuestro país. Vamos bien, y vamos a estar mejor"

Iñaki Zaragoza Ambrosini, presidente de CAAAREM, señaló que los agentes aduanales son la primer línea de defensa de las fronteras, confío en el proceso legislativo para dictaminar la nueva ley de aduanas enviada por el ejecutivo federal y dotar a México de un mejor comercio exterior.

Al diálogo asistieron el Contralmirante Cuauhtemoc Gonzalez Woolrich, Coordinador de Protección Marítima y Portuaria y Aduanas; Cap. Frag. CG. José Ramón Tello Correa, Subcoordinador de Aduanas, Erick Jiménez Reyes, administrador general de Auditoría de Comercio Exterior del SAT y se contó con la participación en las diversas mesas de trabajo de las y los senadores Alma Anahí González Hernández, Alejandro Murat Hinojosa, José Ramón Gómez Leal, Juan Carlos Loera de la Rosa, Armando Ayala Robles, Blanca Judith Díaz Delgado, Oscar Cantón Zetina, José Sabino Herrera Dagdug, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Imelda Castro Castro, Lorenia Iveth Valles San Pedro y Carlos Lomelí Baños.



