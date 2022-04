Impulsa consulta ¡titular de Segob!

A pesar de que el Tribunal electoral federal ratificó la prohibición de que funcionarios públicos promuevan la consulta de revocación de mandato, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llamó a los ciudadanos a emitir su opinión el próximo domingo e incluso dijo no temer por alguna sanción del INE, pues ya está en camino una reforma electoral.

"No se preocupen por los del INE, esos ya se van, porque viene la reforma electoral y ahora el pueblo va a elegir a los consejeros y a los magistrados.

"México va a ser el primer país del mundo donde ustedes elijan a quienes deben organizar y conducir las elecciones y juzgarlas", sostuvo en una una reunión con militantes de Morena en Coahuila.

El titular de la Segob, paisano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su discurso que el 10 de abril, día de la consulta, "inicia el amanecer democrático". Incluso reveló que le contó al Mandatario que acudiría a la asamblea informativa en Coahuila a promover el ejercicio.

"A mí no me da pena. Cuando le platicábamos ´a ya saben quién´ que íbamos a venir aquí a apoyar ´ya saben qué´, se me quedó viendo y me dice ´te van a querer correr los del INE´, y le digo ´no se preocupe, si me corren, voy a decir que ha sido un honor que me corran por ayudar a Obrador´", expresó entre aplausos de morenistas, entre ellos el dirigente nacional, Mario Delgado, y el senador Armando Guadiana.

"Así tiene que ser, que no nos dé pena, tenemos al mejor Presidente de la historia moderna de México y tenemos que apoyarlo el 10 de abril. Amor con amor se paga", arengó ante los militantes quienes corearon el clásico "No estás solo".

Momentos antes, el encargado de la política interna del país, había asegurado ante representantes de los medios que el motivo de su visita a La Laguna era informar sobre la reforma eléctrica que impulsa López Obrador.

"Nosotros aquí venimos a un evento de promoción de la reforma eléctrica para que los coahuilenses conozcan que es el contenido de la reforma que se está discutiendo en Cámara de Diputados y se votará en los próximos días", dijo.

El martes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró inaplicable el "decretazo" que los diputados de Morena habían aprobado para que se permitiera a los servidores públicos promover la participación en la consulta del 10 de abril.

En respuesta, López Obrador lanzó una nueva amenaza para desmantelar al INE, con una reforma constitucional para que los ciudadanos decidan por votación nacional a los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal electoral.