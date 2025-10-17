Avalan impuestos saludables

Los llamados impuestos "saludables" sobre bebidas saborizadas —incluidos los refrescos y electrolitos—, cigarros, apuestas y videojuegos violentos, han dado un paso adelante en el Poder Legislativo. Con 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados ha avalado este jueves, en lo general, un aumento de la carga impositiva sobre estos productos, a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La batería de modificaciones avalada en la Cámara Baja da luz verde al alza del 87% en el IEPS de los refrescos, así como un incremento en las tasas que se cobran a electrolitos, cigarros, bolsas de nicotina, entre otros productos. La discusión del dictamen de la reforma en lo particular consta de más de 200 reservas, antes de ser enviada al Senado.

Con la aprobación de Morena, el partido oficialista, y de sus aliados, la propuesta fiscal presentada por la Secretaría de Hacienda para 2026 ha logrado avanzar, en lo general, aunque aún se están discutiendo sus reservas. El debate en el pleno del Palacio de San Lázaro no ha estado exento de reproches de los legisladores de la oposición, quienes señalaron que estas cargas, lejos de inhibir el consumo de estos productos, solo producirán un mayor golpe a la economía de los hogares y de los pequeños negocios. Los legisladores del PAN y del PRI expresaron que, aunque este gobierno ha eludido una reforma fiscal integral, sí ha echado mano del alza en este tipo de impuestos para elevar los ingresos. Con esta y otras medidas, el Ejecutivo pretende reunir 8,7 billones de pesos en ingresos en 2026.

La diputada de Movimiento Ciudadano Patricia Flores ha advertido que con estos impuestos se espera recaudar más de 270.000 millones de pesos para el próximo año; sin embargo, este dinero no será destinado a salud o a educación, sino a gasto corriente. En esta misma línea, el diputado panista Alan Márquez acusó que el IEPS se ha convertido en una herramienta recaudatoria, ciega, sin rumbo y que castiga a los más necesitados. "El IEPS nació para desincentivar el consumo de productos nocivos, pero hoy el IEPS se convirtió en el impuesto del fracaso. Lo pagan todos, pero los únicos beneficiados son la corrupción, el despilfarro y el abuso fiscal", declaró.

Entre las medidas más discutidas figuró el alza al impuesto sobre los refrescos debido a su alto consumo en el país. Horas antes de la aprobación de la reforma al IEPS, los gigantes de la industria, Coca-Cola y Pepsi, se comprometieron a reducir el contenido de azúcar en su oferta, lanzar productos con menos calorías y priorizar la comercialización de bebidas más saludables. Los compromisos de la industria refresquera no han logrado, de momento, reducir la carga fiscal propuesta por el Ejecutivo. De ser avalada también la propuesta en el Senado, el IEPS de los refrescos pasará de 1,64 pesos por litro a 3,08 pesos. En el caso de las bebidas endulzadas con edulcorantes, como los electrolitos, el cobro será de 1,5 pesos por litro.

En el caso de los cigarros, la tasa del IEPS pasará de 160% a 200%. Además, los legisladores avalaron gravar otros productos que contengan nicotina y los cigarros labrados a mano. Las modificaciones avaladas en la Cámara de Diputados también contemplan un alza del 30% a un 50% en los impuestos de juegos con apuestas en casinos y en los sorteos en línea, así como el cobro de una cuota del 8% en todos los videojuegos con contenido violento. De acuerdo con la iniciativa, presentada por Hacienda en septiembre pasado, una parte de los recursos que se obtengan por estas medidas se destinarán a los programas de salud.

ALZA EN SERVICIOS MIGRATORIOS

La Cámara de Diputados de México aprobó el miércoles una reforma que prevé aumentos de más del 100% en los precios de los documentos migratorios para extranjeros e incrementos similares en el coste de las entradas de algunos museos.

Esa aprobación –355 votos a favor y 132 en contra– supone un primer paso en la remodelación de la norma de Derechos, que todavía deberá pasar un último filtro a través de la aprobación adicional de cada artículo modificado. Una fuente del partido oficialista de Morena consultada por este diario afirma que la cifra recaudatoria se conocerá "al final del año" y formará parte de la Ley de Ingresos del Gobierno federal.

El incremento de los precios a los extranjeros que llegan al país se divide en diferentes puntos: los visitantes sin permisos laborales pasarían de pagar 860 a 983 pesos, el cambio más leve de los previstos; los extranjeros que buscasen la residencia temporal de un año pasarían de pagar 5.328 pesos a 11.140 pesos; los que quisieran el documento de dos años, de 7.984 a 16.693; los de tres, de 10.112 a 21.142; y los cuatro, de 11.984 a 25.057 pesos. Ese gravamen también impactaría en los extranjeros que tramiten la residencia permanente, que pasaría de costar 6.494 a 13.578 pesos, un incremento de 109%.



