Alianza In México lamenta aval de la SCJN a impuesto

Alianza In México lamentó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar el incremento del 2% al impuesto aplicado a plataformas digitales en la Ciudad de México. La asociación aseguró que la resolución tendrá efectos regresivos y podría afectar directamente a repartidores, negocios y consumidores que dependen de estos servicios para generar ingresos o mantener operaciones.

¿Qué ocurrió?

La SCJN tomó la decisión de validar el aumento del impuesto, lo que ha generado una fuerte reacción por parte de Alianza In México. La asociación considera que esta medida no solo impactará a las plataformas, sino que también repercutirá en la economía de quienes dependen de ellas.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Alianza In México ha expresado su preocupación por los efectos que el incremento del impuesto tendrá en los repartidores y pequeños negocios. Según su análisis, esta medida podría limitar las oportunidades de ingresos para muchos ciudadanos que utilizan estas plataformas como su principal fuente de trabajo.

¿Qué consecuencias deja esta decisión?

La validación del impuesto del 2% podría generar un aumento en los costos de los servicios ofrecidos por las plataformas digitales, lo que a su vez afectaría a los consumidores. Alianza In México advierte que esta situación podría llevar a una disminución en la calidad del servicio y en la disponibilidad de opciones para los usuarios en la Ciudad de México.