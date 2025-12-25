Ricardo Monreal defiende el impuesto a videojuegos

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, defendió la legalidad del impuesto a los videojuegos aprobado en octubre pasado como parte de la Ley de Ingresos, y aclaró que el Ejecutivo no tiene facultad para suspenderlo de manera unilateral.

¿Qué dijo Monreal sobre el impuesto a los videojuegos?

Monreal explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado la retirada del gravamen debido a supuestas dificultades técnicas para clasificar los videojuegos sujetos al impuesto. Sin embargo, el legislador advirtió que esto generaría un problema jurídico, pues la inaplicación de un impuesto vigente no puede decidirse fuera del marco legal.

"El impuesto no es solo una estimación; es una obligación fiscal creada en ley formal. La falta de un sistema estatal de clasificación de videojuegos no suspende ni extingue la obligación tributaria prevista en la Ley del IEPS y en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026", subrayó Monreal Ávila.

Detalles sobre la legalidad del impuesto a los videojuegos

La tasa del 8% tiene base legal expresa y forma parte del sistema tributario vigente desde el 1 de enero de 2026, señaló el coordinador de Morena, quien enfatizó que el hecho imponible está claramente definido en ley fiscal sustantiva, lo que garantiza su aplicación conforme al marco jurídico.

Aunque reconoció las dificultades técnicas señaladas por la Presidenta, Monreal adelantó que será el Poder Legislativo quien realizará cualquier modificación legal, reiterando que el impuesto se mantiene vigente hasta que la ley decida lo contrario.