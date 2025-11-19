Proponen nuevo impuesto a botanas y dulces en Ciudad de México

El diputado local de Morena, Fernando Zárate, propuso una iniciativa para crear un nuevo impuesto en la Ciudad de México, a la venta final de bebidas energizantes, saborizadas y alimentos no básicos con alta densidad calórica como botanas, chocolates, dulces, helados, nieves y paletas de hielo.

Al presentar desde tribuna esta propuesta de modificación al Código Fiscal local, detalló que en la actualidad ya se cobra un impuesto, en punto de venta, a las bebidas alcohólicas, excepto cervezas, y que se recaudan más de 200 millones de pesos. Con esta propuesta de nuevo impuesto, "y lo voy a decir clarito: es un impuesto nuevo, vamos a recaudar más de cinco mil millones de pesos".

¿Cuál es el objetivo de la propuesta?

Destacó que los recursos que se recauden por este nuevo impuesto serían para resolver los problemas que enfrenta el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía capitalina. "Los dos órganos necesitan dinero y necesitan un montón de dinero, ¿por qué? Porque hoy hemos resuelto varios problemas en el bolsillo de los ciudadanos a través de los programas sociales que el Gobierno Federal y el Gobierno local están estableciendo, pero no hemos podido aterrizar algunas causas fundamentales para darle muchísima más justicia social a la población", sostuvo.

Su propuesta detalla que el impuesto se determinará aplicando la tasa del 4.5% sobre el precio de la venta final de las bebidas energizantes, bebidas saborizadas, alimentos no básicos con alta densidad calórica, y bebidas con contenido alcohólico, sin incluir los impuestos al valor agregado, ni especial sobre producción y servicios.

¿Qué productos se verían afectados?

La propuesta estipula que los alimentos no básicos, a los que se les aplicaría este impuesto, son: botanas, productos de confitería, chocolate y demás productos derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales, helados, nieves y paletas de hielo.

Se detalla que las bebidas saborizadas serán aquellas, no alcohólicas, elaboradas por la disolución en agua de cualquier tipo de azúcares y que pueden incluir ingredientes adicionales tales como saborizantes, naturales, artificiales o sintéticos, adicionados o no, de jugo, pulpa o néctar, de frutas o de verduras o de legumbres, de sus concentrados o extractos y otros aditivos para alimentos, y que pueden estar o no carbonatadas.

Por último, las bebidas energizantes serán las no alcohólicas adicionadas con la mezcla de cafeína y taurina o glucoronolactona o tiamina y/o cualquier otra sustancia que produzca efectos estimulantes similares.

"Lo que nosotros crearíamos sería este impuesto y, aquí remarco, a la venta final de productos, bebidas energizantes, saborizadas y alimentos no básicos con alta densidad calórica y productos de tabaco, vamos a recuperar cinco mil millones de pesos, que ya saben en lo que vamos a invertir: seguridad y justicia, lo necesitamos", aseveró Fernando Zárate.

¿Cuál es el siguiente paso para la propuesta?

Por último, dijo que en la próxima discusión presupuestal se debería discutir y aprobar este nuevo impuesto. La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.