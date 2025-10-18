Celebra TEPJF 72 años del voto femenino en México

En el marco del 72 aniversario del reconocimiento del voto de las mujeres en México, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, expresó que “sin paridad, la democracia no está completa”.

Al encabezar la presentación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con una Mirada Violeta en la ciudad de Querétaro, la magistrada dijo que seguirá trabajando por los derechos político-electorales de las mujeres, los cuales, reconoció, han avanzado de manera significativa.

En un auditorio abarrotado, la magistrada presidenta sostuvo que “no puede pasar desapercibido que vivimos hoy una democracia paritaria, que representa también nuestra líder suprema del país, la primera mujer presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, que representa el avance que hemos tenido como ciudadanía”.

Soto Fregoso agregó que también espera hacer realidad, a través de sentencias, la participación política de las mujeres, además de sancionar las conductas que atenten contra la igualdad de género en la vida pública.

La magistrada presidenta destacó que la edición especial de la Constitución con Mirada Violeta es trascendental porque “visibiliza la importancia de los derechos humanos de las mujeres en la Carta Magna”.

Al evento acudieron, además, varios funcionarios como la magistrada de la Sala Superior Claudia Valle Aguilasocho y el magistrado Gilberto Bátiz García, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, el alcalde de la ciudad, Felipe Macías Olvera, y la presidenta del Instituto Electoral de la entidad, Grisel Muñiz Rodríguez, entre otras autoridades.

